أمر قضائي بالقبض على رئيسة الأرجنتين السابقة لاتهامها بالفساد

بوينس آيرس - (د ب أ):

اتهمت الرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، أمس الاثنين، بتلقي رشى مقابل تقديمها عقود لتنفيذ أعمال عامة.

كما تم اتهام وزراء سابقين في حكوماتها (2007 - 2015) والعديد من وزراء الخارجية السابقين وقاضٍ اتحادي سابق وأكثر من 20 من رجال الأعمال البارزين.

وفي حكمه الصادر في 500 صفحة، أمر القاضي الاتحادي كلاوديو بوناديو بإلقاء القبض على كيرشنر، بحجة أنها قد تحاول "إعاقة العملية القضائية".

ومع ذلك، فإن كيرشنر لديها حصانة برلمانية باعتبار أنها عضو بمجلس الشيوخ ولا يمكن احتجازها.

وكان الفشل مصير طلب إلى مجلس الشيوخ العام الماضي لرفع الحصانة عنها وذلك في قضية منفصلة.

ولكن في الشهر الماضي، صوت أعضاء مجلس الشيوخ على رفع الحصانة جزئيًا عنها والسماح بتفتيش شقق تمتلكها.

وتنبثق اتهامات أمس الاثنين عن تحقيق فساد موسع في رئاسة كيرشنر ومع زوجها الراحل نستور كيرشنر الذي شغل السلطة من عام 2003 حتى 2007.