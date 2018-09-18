واشنطن تعلق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب

(مصراوي):



علقت الولايات المتحدة الأمريكية، على جهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في محافظة إدلب السورية، عقب القمة التركية الروسية، التي تناولت هذا الأمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء: "إننا نشجع تركيا وروسيا على اتخاذ خطوات لمنع هجوم عسكري من جانب حكومة بشار الأسد، وحلفائه في إدلب، ونرحب بأي جهود مخلصة للحد من العنف في سوريا".

وعقدا الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، جلسة مباحثات حول سوريا، استمرت لـ4 ساعات ونصف الساعة، قررا خلالها إقامة منطقة منزوعة السلاح بطول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول الـ15 من شهر أكتوبر المقبل، بعمق 15 -20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية.

جدير بالذكر، أن الجيش السوري لا يسيطر على محافظة إدلب في الوقت الحالي، حيث يتواجد مقاتلو المعارضة المسلحة، وإرهابيون ينتمون لعدد من الفصائل، التي تقوم بهجمات على مواقع الجيش السوري من حين وآخر.