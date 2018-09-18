"الدفاع الروسية": قاعدة "حميميم" تفقد الاتصال مع طاقم طائرة فوق البحر المتوسط

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاعدة "حميميم" الجوية في سوريا فقدت مساء أمس، الاتصال مع طاقم طائرة روسية فوق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية الإخبارية عن بيان لوزارة الدفاع: "أنه في 17 من سبتمبر الجاري في حوالي الساعة 1100 مساء بتوقيت موسكو، أثناء العودة إلى القاعدة الجوية حميميم فوق البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد 35 كيلومترًا من السواحل السورية، فُقد الاتصال بطاقم الطائرة الروسية إيل — 20".

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع الروسية، إن فرقاطة فرنسية أطلقت صواريخ قبالة السواحل السورية.

وقال إعلام النظام السوري الرسمي، إن هجومًا صاروخيًا بحريًا، استهدف عدة مواقع في مدينة اللاذقية الواقعة على الساحل السوري، بالإضافة إلى ضرب قاعدة حميميم أيضًا، وفق موقع "العربية نت".

وأضافت مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري، أنه جرى التصدي لصواريخ وطائرات مسيّرة، استهدفت مؤسسة الصناعات التقنية باللاذقية، واعترضت "المضادات الجوية" الصواريخ المطلقة وأسقطت عددًا منها.