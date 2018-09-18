ترامب يأمر بإزاحة السرية عن وثائق تتعلق بالتحقيق الروسي في انتخابات 2016

كتب - هشام عبد الخالق:

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بإزاحة السرية عن عدد من الوثائق الهامة المتعلقة بالتحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي في احتمالية تورط روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتشمل الوثائق التي أمر ترامب بإزاحة السرية عنها، طلب الحصول على إذن بتجديد مراقبة أحد مساعدي حملة ترامب السابقين كارتر بادج، وكذلك الرسائل النصية التي تبادلها العشيقان بمكتب التحقيقات بيتر سترزوك وليزا بيج.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن ترامب أمر بإزاحة السرية عن الوثائق بعد طلب عدد من لجان الكونجرس، ولأسباب تتعلق بالشفافية.

وتشمل الوثائق التي سيتم رفع السرية عنها أيضًا 12 تقريرًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حول المقابلات التي تم إجرائها مع مسؤول وزارة العدل بروس أور، وجميع تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي حول المقابلات التي تم إعدادها حول مراقبة كارتر بادج.

وأمر ترامب أيضًا وزارة العدل بكشف الرسائل النصية من عدد من الأشخاص الرئيسية في التحقيق الروسي "بدون تنقيح"، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي، وبروس أور، وبيتر سترزوك وليزا بيج.

ولم يتم الكشف فورًا عن موعد إزاحة السرية عن تلك الوثائق.