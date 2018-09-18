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أبرز التصريحات في 24 ساعة: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب

01:30 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب

بوتين وأردوغان

القاهرة - مصراوي:

قضى الصحفي بوب وودورد، عامين متتبعا فيهما خطوات الرئيس الأمريكي بدقة كبيرة، ولم يجد دليلا على تواطؤ ترامب مع روسيا، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الجزائر بلد أمن، وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنه لن يكون يتم مهاجمة إدلب السورية عسكريًا من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها، بحسب ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

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