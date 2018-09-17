خالد المشري: تصريحات حفتر عن الانتخابات وتحرير طرابلس سلبية

القاهرة/طرابلس (د ب أ)

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الإثنين، تصريحات القائد العام للجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب المشير خليفة حفتر بشأن الانتخابات وطرابلس بـ"السلبية".

جاء ذلك خلال لقاء المشري بالسفير الروسي لدى ليبيا "إيفان مولوتكوف"، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وأشار المشري، وفق البيان، إلى "التصريحات السلبية لخليفة حفتر التي هدد فيها بعدم الاعتراف بأي نتائج انتخابية قادمة، وعزمه إجهاضها عسكريًا، وتهديده بالهجوم على العاصمة طرابلس ورفضه مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة"، بحسب بوابة الوسط الإخباري الليبي.

ولفت المشري إلى "الأثر السلبي الذي تسببت به عملية طباعة العملة الليبية في روسيا بشكل غير شرعي على الوضع الاقتصادي في البلاد"، مشددًا على ضرورة حصر التعامل عبر المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي، لافتًا في الوقت نفسه إلى دور تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

وكان المشير حفتر قال إنه أول من يريد الانتخابات ولكن لو ثبت أن الانتخابات لم تكن نزيهة، فإن "الجيش سوف يقوم بعمل يجهضها"، مؤكداً على دعمه للانتخابات والاعتراف بنتيجتها "مادامت نزيهة"، مشيراً إلى أنه ملتزم بـ"اتفاق باريس".

يذكر ان البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع باريس بشأن ليبيا، الذي عقد في شهر مايو الماضي بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضره المشير حفتر والمشري ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،دعا إلى إجراء انتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.