مصدر سوري: صواريخ يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مؤسسة حكومية باللاذقية

دمشق (د ب أ)

قال مصدر سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "صواريخًا يعتقد أنها اسرائيلية قصفت مؤسسة الصناعات التقنية قرب مدينة اللاذقية غربي سوريا، وأن الدفاعات الجوية أسقطت عددًا من الصواريخ".

ومن جانبه، قال التلفزيون السوري إن "العدوان استهدف مؤسسة الصناعات التقنية" في اللاذقية، مضيفا أن "المضادات الجوية تصدت لهذا العدوان وأسقطت عددا من الصواريخ".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية قادمة من عرض البحر باتجاه مدينة اللاذقية وتعترض عددا منها قبل الوصول إلى أهدافها".

ومن ناحية أخرى، قال سكان في مدينة اللاذقية لـ(د.ب.أ) إن "حريقاَ ضخماً جداً اندلع قرب بلدة سقوبين شرق مدينة اللاذقية وأن العشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء اتجهت إلى مكان الحريق".

وقالت مصادر محلية في مدينة طرطوس لـ(د.ب.أ) إن "أصوات انفجارات سمعت قرب بلدة بانياس ربما تكون ناجمة عن قصف جوي أو المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري".

وكانت مصادر محلية في اللاذقية قد قالت لـ(د.ب.أ) إنه تم سماع عدة انفجارات ضخمة جداً قرب المدينة، وأن أصوات مضادات أرضية تدوى في محيطها.

ويأتي القصف بعد مرور يومين على اعلان مصدر عسكري سوري إن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية .