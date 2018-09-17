ميركل تغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا

الجزائر (أ ش أ)

غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجزائر العاصمة مساء اليوم الاثنين، بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا التقت خلالها بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وكان أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري على رأس مودعي المستشارة الألمانية بمطار هواري بومدين وبصحبته عدد من أعضاء الحكومة.

وكانت ميركل قد أجرت خلال زيارتها محادثات مع الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء أويحيى الذي عقدت معه مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا تطرقًا خلالها لأهم ملفات التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاور الثنائي رفيع المستوى وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتي تشهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات والتي تجسدت أساسًا في عديد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين لكلا البلدين.