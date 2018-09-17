أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

ميركل تغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا

10:08 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
ميركل تغادر الجزائر بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

الجزائر (أ ش أ)

غادرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجزائر العاصمة مساء اليوم الاثنين، بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا التقت خلالها بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وكان أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري على رأس مودعي المستشارة الألمانية بمطار هواري بومدين وبصحبته عدد من أعضاء الحكومة.

وكانت ميركل قد أجرت خلال زيارتها محادثات مع الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء أويحيى الذي عقدت معه مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا تطرقًا خلالها لأهم ملفات التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاور الثنائي رفيع المستوى وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين والتي تشهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات والتي تجسدت أساسًا في عديد الزيارات المتبادلة بين المسؤولين لكلا البلدين.

هذا المحتوى من

الجزائر ميركل عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري

الخبر التالى:

مصدر سوري: صواريخ يعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مؤسسة حكومية باللاذقية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان