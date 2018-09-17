اللجنة الانتخابية بموريتانيا تعلن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية

نواكشوط (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الانتخابية في موريتانيا فوز الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية"، بأغلبية المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية والبلدية والإقليمية التي جرت في البلاد أول أمس السبت.

وأوضحت اللجنة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الإثنين - أن الحزب لديه في الوقت الحالي 93 مقعدًا من إجمالي عدد مقاعد اللجنة الوطنية للبرلمان الموريتاني البالغ عددها 157 مقعدًا، مضيفة أن الحزب أيضًا فاز بقيادة جميع المجالس الإقليمية إلى جانب 169 من المجالس البلدية البالغ عددها 219 مجلسًا.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن فوز الحزب يعد حاسمًا بالنسبة للمستقبل السياسي للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي ستنتهي فترة ولايته الثانية والأخيرة العام المقبل، ومع ذلك فإنه يأمل في أن يبقى الحزب الحاكم في السلطة من أجل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.