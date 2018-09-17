مصرع وإصابة 13 شخصًا وفقدان 7 آخرين في انهيار بمخيم لاجئين بتايلاند

بانكوك (أ ش أ(

لقت طفلة (تبلغ من العمر عامين) مصرعها فيما أُصيب 12 شخصًا وأُدرج 7 آخرون في عداد المفقودين، جراء انهيار أرضي وقع بمخيم للاجئين بمحافظة /ماي هونج سون/ شمالي تايلاند.

وقال رئيس المكتب المسئول عن الوقاية من الكوارث وتخفيف آثارها التابع للمحافظة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين - إن الإنهيار الأرضي، الذي وقع مساء أمس الأحد، ناجم عن أمطار غزيرة وفيضانات وتسبب في تدمير كامل لستة ملاجئ وتدمير جزئي لسبعة آخرين، ما أثرعلى 654 شخصًا ضمن 120 أسرة بالمخيم الذي يقع في منطقة جبلية ويحمل اسم "ماي لا أون" ومُعترف به لدى الأمم المتحدة.

كما أشار المسئول إلى أن هذا المخيم يؤوي نحو تسعة آلاف شخص معظمهم من لاجئي المجموعة العرقية المعروفة باسم "كارين" في ميانمار.

يشار إلى أن المخيم ذاته قد شهد في سبتمبر عام 2002 فيضانًا أسفر عن مصرع 26 لاجئًا ودمر أكثر من 250 منزلًا كما ألحق ضررًا بالغًا لـ 230 منزلًا آخرًا، وفقًا لما أفادت به وكالة "كونسورتيوم حدود بورما" غير الحكومية التي تعمل على تنسيق توفير الغذاء والمأوى وغير ذلك من الضروريات لمخيمات اللاجئين غربي تايلاند.