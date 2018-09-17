المبعوث الأممي لليمن يناقش مع زعيم الحوثيين سُبل التهيئة لعقد مشاورات قادمة

صنعاء (د ب أ)

التقى مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الإثنين، بزعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبدالملك الحوثي في اليمن.

وقال محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي باسم الجماعة في بيان مقتضب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لقد تمت مناقشة سبل التهيئة لعقد مشاورات قادمة وما يٌعانيه الشعب اليمني من قيود واجراءات اقتصادية، وما ترتب على ذلك من وضع إنساني حرج نتيجة الإجراءات الظالمة التي تمارسها قوى العدوان (دول التحالف العربي)".

ويوم أمس الأحد وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء، في محاولة لإقناع الحوثيين بالعودة إلى طاولة مشاورات السلام.

وتعثرت مشاورات السلام، التي كان من المقرر انطلاقها مطلع الشهر الجاري في جنيف، بعد رفض جماعة الحوثي الحضور لعدم حصولها على موافقة التحالف بتوفير طائرة عمانية لنقل وفدها إلى جانب عدد من الجرحى.

وكانت الأمم المتحدة، قد رعت ثلاث جولات سابقة من المفاوضات بين الأطراف اليمنية منذ بدء الحرب في اليمن، غير أنها لم تتمكن من التوصل لحل يرضي جميع الأطراف.

وتشهد اليمن حربا عنيفة بين قوات الجيش الحكومي مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية منذ نحو اربعة أعوام، اسفرت عن مقتل نحو ستة الاف و 660 مدنياً واصابة عشرة ألاف و563 آخرين، حسب تقديرات الأمم المتحدة.