"وفا": إصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ شمال غزة

غزة (أ ش أ)

أصيب 4 أشخاص من فلسطين بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، جراء استهداف جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي جموع الفلسطينيين المحتشدين قبالة الحدود البحرية شمال غربي قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عدة مراكب انطلقت من بحر مدينة غزة، صوب الحدود البحرية شمال غربي القطاع، تحت شعار "سفن مسير الحرية الثامن لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة"، نظمته الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة في القطاع عندما قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المراكب والمواطنين الذين احتشدوا قبالة شاطئ شمال غزة، على مقربة من الحدود البحرية مع الاحتلال.

من جانبهم، قام عشرات الشبان بإشعال إطارات مطاطية على مقربة من شاطئ بحر شمال القطاع، للتغطية على قناصة الاحتلال الذين أطلقوا رصاصهم صوب المواطنين العزل في المكان.