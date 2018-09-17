الأمن العام اللبناني: عودة 427 نازحًا سوريا إلى بلادهم اليوم

بيروت (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن عدد النازحين السوريين الذين غادروا طواعية الأراضي اللبنانية اليوم عائدين إلى ديارهم وبلداتهم في سوريا، بلغ 427 نازحا ممن كانوا يقطنون مناطق مختلفة داخل لبنان.

وذكر الأمن العام اللبناني – في بيان له اليوم – أن النازحين غادروا لبنان إلى الأراضي السورية، من خلال معبرين حدوديين مع سوريا هما (المصنع والعبودية) بواسطة حافلات وفرتها السلطات السورية لهذا الغرض، من 5 نقاط للتجمع، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية - السورية.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبحضور مندوبيها، خلال عملية تأمين العودة الطوعية لهذه الدفعة من النازحين إلى سوريا.

ويتولى الأمن العام اللبناني منذ نحو 3 شهور عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.