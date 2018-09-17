واشنطن تتهم موسكو بـ"الخداع " حول العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

نيويورك (د ب أ)

اتهمت الولايات المتحدة اليوم الإثنين، روسيا، بممارسة " الخداع " لتفادي العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وبالتدخل في تقرير مستقل للتستر على الانتهاكات المزعومة.

واتهمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، روسيا بالتورط في "حملة منسقة" للتستر على انتهاك العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على موسكو ودول أخرى.

وأضافت هيلي، في جلسة دعت لها الولايات المتحدة "روسيا كانت تمارس الخداع والآن تم اكتشاف أمرها".

وكان التقرير، الذي يستعرض مدى الالتزام بالعقوبات الأممية المفروضة على بيونج يانج، والذي أعدته لجنة مستقلة، قد تم تقديمه إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

واعترضت روسيا على نشر التقرير في ذلك الوقت، لكنها لم تحدد الأجزاء التي تعترض عليها.

وتابعت هيلي القول إن نسخة مُعدلة من التقرير قدمت الأسبوع الماضي أخفت أدلة قيام الجهات الفاعلة الروسية بانتهاك العقوبات.

واستطردت هيلي القول إن الولايات المتحدة تمنع الآن نشر هذه النسخة "المعيبة" من التقرير.

وتقول الولايات المتحدة إن ما يصل إلى 800 ألف برميل من المنتجات البترولية المكررة توريدها إلى كوريا الشمالية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 ،بينما الحد الأقصى الذي حددته العقوبات هو 500 ألف برميل.

واتهمت هيلي روسيا بمنع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة من إعلان أن كوريا الشمالية تجاوزت الحصة.

ومضت هيلي تقول: "خطوة بخطوة وعقوبة تلو الأخرى ومرارا وتكراراً، تعمل روسيا على جميع الأصعدة لتقويض نظام العقوبات".