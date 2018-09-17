الجنائية الدولية تؤيد حكمًا بالسجن بحق نائب رئيس الكونغو السابق

لاهاي (د ب أ)

أيدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن لمدة عام بحق نائب رئيس الكونغو السابق جان بيير بيمبا جومبو.

ووجد القضاة في المحكمة أن السياسي مذنب برشوة الشهود ولكنه لن يقضى العقوبة لأنه قضى بالفعل عشر سنوات تقريبا رهن الاحتجاز.

غير أن زعيم الحرب السابق لن يتمكن من المشاركة في السباق الرئاسي في ديسمبر في الكونغو جراء الإدانة.

وغرمت المحكمة أيضا بيمبا 55 عامًا، الذي لم يكن حاضرا وقت تلاوة الحكم، غرامة بقيمة 300 ألف يورو (350600 دولار).

وكان بيمبا يخطط لخوض الانتخابات الرئاسية منذ ديسمبر الماضي، ولكن لجنة الانتخابات الكونغولية قالت الشهر الماضي إنه منع من المشاركة لإدانته في رشوة الشهود.

وكان بيمبا يريد خوض الانتخابات كمرشح لحزب الحركة من أجل تحرير الكونغو وكان قد اعتبر من المرشحين الأوفر حظا.

وفي يوليو الماضي أسقطت المحكمة، الإدانات السابقة بحق بيمبا فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مستشهدة بأخطاء إجرائية.

وكان بيمبا قد اعتقل في البداية في بلجيكا عام 2008 واتهم بالقتل والاغتصاب والنهب في الكونغو خلال دوره كقائد أعلى للقوات المتمردة في انقلاب 2002- 2003.

ولم يعترف بيمبا بالتهم المنسوبة إليه، ولكن حكم عليه بالسجن 18 عاما في 2016، بعدما أدين بكل الاتهامات لأن المحكمة أيدت أنه كان يعلم أن قواته كانت ترتكب أو على وشك أن ترتكب جرائم ولكنه لم يردعها ولم يعاقبها.