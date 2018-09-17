روسيا: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إنه لن يكون يتم مهاجمة إدلب السورية عسكريًا من قبل القوات الحكومية السورية وحلفائها، بحسب ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وذكرت الوكالة، أن حديث وزير الدفاع الروسي جاء بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسا روسيا وتركيا، واتفقا على إنشاء منطقة عازلة في إدلب، لفصل القوات الحكومية عن قوات المعارضة.

وكان بوتين، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمدينة سوتشي الروسية، إنه تم اتخاذ قرار بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تمتد لعمق 15 كيلو متر، وستكون في 15 أكتوبر المقبل بين النظام السوري والمعارضة.

وتابع بوتين، بناء على اقتراح أردوغان سيتم نزع الأسلحة الثقيلة من إدلب، وتأسيس آلية مشتركة في المنطقة من قِبل الجنود الأتراك والروس.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا وروسيا تسعيان للتوصل لحل سياسي لأزمة سوريا.

وأوضح أردوغان، أن تركيا وروسيا ستجريان دوريات بالتنسيق في حدود المنطقة منزوعة السلاح المحددة.