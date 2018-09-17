بوتين: اتفقت مع أردوغان على إنشاء مناطق منزوعة السلاح في إدلب

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تم التوصل مع الجانب التركي إلى اتفاق بشأن مدينة "إدلب" السورية.

وتابع بوتين - في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقب المباحثات في سوتشي - أنه تم التوصل لإنشاء مناطق منزوعة السلاح في إدلب.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيعمل مع روسيا على تسيير دوريات في إدلب.

وأضاف أردوغان، أنه تم الاتفاق - مع الرئيس الروسي بوتين - على حل مشكلة إدلب تحت مظلة أستانة.