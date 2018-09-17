التحالف العربي يستهدف معسكرًا لميليشيات الحوثي جنوب حجة باليمن

عدن (أ ش أ)

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت معسكرا لمليشيات الحوثي في محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله إن الغارات استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا للمليشيات جنوبي مديرية عبس، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى تعزيزات للمليشيات في المديرية ذاتها.