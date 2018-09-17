أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

التحالف العربي يستهدف معسكرًا لميليشيات الحوثي جنوب حجة باليمن

06:27 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
التحالف العربي يستهدف معسكرًا لميليشيات الحوثي جنوب حجة باليمن

غارة جوية - أرشيفية

عدن (أ ش أ)

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت معسكرا لمليشيات الحوثي في محافظة حجة شمالي غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله إن الغارات استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا للمليشيات جنوبي مديرية عبس، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها، كما استهدفت مقاتلات التحالف بغارات أخرى تعزيزات للمليشيات في المديرية ذاتها.

هذا المحتوى من

التحالف العربي مليشيات الحوثي اليمن غارة جوية معسكر تدريبي

الخبر التالى:

بوتين: اتفقت مع أردوغان على إنشاء مناطق منزوعة السلاح في إدلب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان