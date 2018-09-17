احتراق مروحية عسكرية سودانية ونجاة طاقمها وركابها

الخرطوم (أ ش أ)

احترقت مروحية عسكرية سودانية، اليوم الاثنين، أثناء هبوطها بمطار نيالا بجنوب دارفور، ونجا طاقمها وجميع ركابها.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي، في تصريح صحفي، إن الطائرة المحترقة من طراز ( MI 17 )، وتعرضت إلى عطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من أم دافوق في رحلة إدارية روتينية، واصطدمت بمدرج المطار، ما أدى لاشتعال النار فيها واحتراقها، فيما نجا من الحادث أفراد الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها.