العاهل السعودي ورئيس جيبوتي يبحثان الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية

الرياض (د ب أ)

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، الذي يزور المملكة حاليا، تركزت على "الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان بن عبدالعزيز استعرض مع إسماعيل عمر جيلة "العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأكد رئيس جيبوتي أن بلاده ستستمر في مساعيها كشريك فاعل مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في بذل الجهود الرامية إلى زيادة مستوى الأمن والاستقرار في هذا الجزء من العالم، مشيرا إلى أن ما يبعث على الأمل هو أن عودة العلاقات بين إريتريا، وإثيوبيا يحقق للمنطقة مرحلة جديدة من التفاهم والوئام.

يشار إلى أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد وقعا أمس الأحد "اتفاقية جدة للسلام "بين بلديهما برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ضمن أعمال قمة رباعية استثنائية تستضيفها المدينة المطلة على البحر الأحمر.

يأتي ذلك في إطار خطة استراتيجية سعودية كشف عنها أحمد قطان وزير الشؤون الأفريقية السعودي لتطوير وتوطيد العلاقات مع كل الدول الأفريقية من دون استثناء.