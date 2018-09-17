التحالف العربي: العمليات العسكرية في اليمن تسير بحسب القانون الدولي والإنساني

الرياض (أ ش أ)

قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي، إن العمليات العسكرية في الحديدة وكافة المحافظات اليمنية تسير بحسب القانون الدولي والإنساني.

وأضاف المالكي - في مؤتمره الأسبوعي من الرياض - أن" العمليات الإنسانية مستمرة في محافظة الحديدة سواء كانت بريا أو جويا ، كما أن هناك جهودا كبيرة من قبل مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، علاوة على الهلال الأحمر الإماراتي تقدم للشعب اليمني.

وأشار إلى أن القوات المشتركة للتحالف تعطي كافة التصاريح لكافة السفن المتجهة للموانئ اليمنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك التزاما قانونيا وأخلاقيا بحسب اتفاقية جنيف.

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن المنافذ الإغاثية لليمن سواء البحرية أوالجوية أو البرية تعمل بكافة طاقتها الاستيعابية، فيما يتم تقديم كافة التسهيلات من قبل القوات المشتركة للتحالف.

وأوضح أن مقاتلات التحالف لا تزال تنفذ عملياتها لدعم الجيش الوطني اليمني في كافة المحافظات على غرار صعدة والحديدة والبيضاء وتعز وحجة، كما أن هناك عمليات مستمرة لنزع الألغام.

وشدد على أن الميليشيات الحوثية قامت بالدخول إلى مخازن اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي وصوامع القمح المتواجدة في الحديدة، معربا عن أسفه لعدم قيام منظمات الأمم المتحدة بإدانة هذه الانتهاكات.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي تستمر في إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية، مبينا أنها أطلقت حتى الآن 197 صاروخا باليستيا على المناطق الآهلة بالسكان في السعودية منذ بدء الأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن صعدة وعمران هما نقطة انطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه السعودية.

وأعرب المالكي عن تمنيه في أن تجد منظمة الصحة العالمية طريقة لعلاج الحالات التي ليس لها علاج في الداخل.