ميركل: الجزائر بلد آمن وتم الاتفاق على عودة المهاجرين غير الشرعيين إليها (صور)

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الجزائر (د ب أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الجزائر بلد أمن، وأنها اتفقت مع المسؤولين في هذا البلد على ترحيل الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، مشيرة إلى عقد لقاء رفيع مع الاتحاد الأفريقي في ديسمبر المقبل، لبحث سياسة الهجرة.

يذكر أن ميركل، وصلت في وقت سابق اليوم الاثنين إلى الجزائر في زيارة تستغرق ساعات، وأجرت مباحثات مع رئيس الوزراء أحمد اويحي.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك مع اويحي، أنها بحثت مع رئيس الوزراء الجزائري، قضية المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين في المانيا، وأنه جرى الاتفاق على ترحيل هؤلاء.

وأضافت "لا نقبل بوجود مهاجرين دون وثائق على اراضينا"، موضحة أن الجزائر باتت بلدا أمنا.

وكشفت ميركل، عن لقاء رفيع بين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الأفريقي لبحث سياسة الهجرة في كانون أول/ديسمبر المقبل.

من جهة اخرى، أوضحت ميركل، أنها تحدثت عن دور الجزائر في مالي وليبيا، مشددة على ضرورة ايجاد حل للازمة في ليبيا.

وتابعت "حل الأزمة في ليبيا هو في صالح ألمانيا والجزائر".

وأكدت المستشارة الألمانية، أن بلادها مستعدة لدعم مساعي الجزائر تنويع اقتصادها، لافتة أنه يتعين على المجتمع المدني في هذا البلد أن يكون أكثر تفتحا.