الجيش السوري يحرر مساحات جديدة بمحافظتي حمص ودير الزور

دمشق (أ ش أ)

حررت وحدات الجيش السوري، اليوم الإثنين، مساحات جديدة في المنطقة الممتدة بين الحدود لمحافظتي حمص ودير الزور، وذلك خلال عملياتها العسكرية المتواصلة على المجموعات المتبقية من تنظيم "داعش" الإرهابي في البادية السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة أنهت تمشيط مساحات واسعة في البادية السورية انطلاقا من عدة محاور، حيث تحركت القوات العاملة في دير الزور من منطقة هريبشة بمحاذاة الحدود لمحافظة حمص حتى محيط حقل التنف جنوبا كمحور أول.

كما تحركت وحدات أخرى بالجيش من قرية الفيضة وحتى السخنة غربا كمحور ثانٍ، بينما شهد محور القوات العاملة في بادية السخنة العمليات العسكرية على نطاق واسع لملاحقة المجموعات الإرهابية واستعادت مناطق الرشوانية والطرايم والنيارية بعد الالتقاء مع القوات القادمة من بادية دير الزور.