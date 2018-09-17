تزامنًا مع ذكرى كامب ديفيد..وثيقة إسرائيلية جديدة عن أشرف مروان

كتبت- رنا أسامة:

أفرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الاثنين، عن وثيقة جديدة تتحدّث عن إطلاع أشرف مروان للكيان الصهيوني على "ساعة الصفر" لحرب أكتوبر، حسبما أوردت صحيفة "آي نيوز 24" الإسرائيلية.

يأتي ذلك بالتزامن مع مرور 40 عامًا على توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 17 سبتمبر من عام 1978.

وكشف الأرشيف الإسرائيلي عن هذه الوثيقة بعد أن سمح بنشرها، إضافة إلى وثائق أخرى تشمل بروتوكولات لجان وزارة الأمن في وقت الحرب، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي(الموساد) –وقتذاك- تسافي زمير، بعث برسالة إلى رئيسة الوزراء جولدا مائير مفادها أن "الجيش السوري والمصري سيبدأ هجومه يوم السبت في 6/10/1973 قُبيل المساء".

بحسب الوثيقة، فإنه في صباح السادس من شهر أكتوبر عام 1973، تم إبلاغ جولدا مائير بتقرير وصل إلى رئيس الموساد، من "مصدر مصري" وصف بأنه "رفيع المستوى"، تبيّن لاحقًا أنه "أشرف مروان"، يُحذّر من "استعداد مصر وسوريا لهجوم مشترك ومتزامن على إسرائيل".

وكان مُقررًا لانطلاق الحرب مع حلول المساء من اليوم نفسه. وبعد البلاغ العسكري المُقدّم إلى جولدا مائير، وصلها تقرير شامل من رئيس الموساد يشرح كافة التفاصيل المتعلقة بالحرب، وفق الوثيقة.

وأشرف مروان هو رجل أعمال مصري، صهر الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، نجلة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر. عُثر على جثته خارج مسكنه في لندن في 27 يونيو 2007 ويعتقد كثيرون أنه دفع من شرفة منزله في الطابق الخامس، وهو أمر لم يتم التأكد منه أبدا.

وسبق هذه الوثيقة، التي وصلت قبل ساعات قليلة من موعد الهجوم، تقدير إسرائيلي بأن احتمالات شنّ حرب على إسرائيل "منخفضة للغاية"، وفق الوثائق التي تم الكشف عنها.

وكتب رئيس الموساد في الوثيقة التي أرسلها من لندن قبل ساعات من بدء الحرب "المصدر يؤكد أن احتمال شن هجوم في 6/10/1973 هو 99 بالمائة. السادات يعتقد أن بإمكانه مفاجأتنا".

ومن التفاصيل التي وردت في الوثيقة أيضا -على لسان رئيس الموساد وقتذاك- "يذكر المصدر أن نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام المصرية يمكن أن يردع مصر بعد أن يدركوا بأن الإسرائيليين يعرفون بالخطة وجاهزون".

واختتم رسالته قائلا "اقترح أن تقوموا بالنشر في وسائل الإعلام المحلية؛ لأن المصدر أخبرني أن ذلك سيؤثر في مصر".

كان أشرف مروان قد عمل بالمعامل المركزية للقوات المسلحة ثم مساعدًا للزعيم جمال عبدالناصر، وبعد وفاته أصبح المستشار السياسي والأمني للرئيس الراحل أنور السادات في 1970.

وفي 2002 زعم المؤرخ الإسرائيلي آرون بريجمان أن مروان تجسس لحساب إسرائيل لعقود، بل وحذر إسرائيل قبل الهجوم المباغت في حرب 1973.

وزعمت تقارير أن تحذير مروان أدى لتعبئة طارئة للقوات الإسرائيلية، ما سمح لها بالاستعداد نوعا ما لمواجهة الهجوم المفاجئ من قبل القوات المصرية وحال دون فقدان إسرائيل للجولان وأراض أخرى.

في المقابل ردّت مصر على تلك المزاعم بالتأكيد على أن مروان كان "عميلًا مزدوجًا" عمل على خداع إسرائيل.

يُشار إلى أنه تم طرح فيلم مأخوذ عن الرواية الإسرائيلية لقصة حياة أشرف مروان، الجمعة الماضي على شبكة "نتفليكس" العالمية للترفيه، تحت اسم "الملاك".

ويستند الفيلم إلى كتاب (الملاك - الجاسوس الذي أنقذ إسرائيل) الذي كتبه الإسرائيلي أوري بار جوزيف، مروجًا بأن مروان كان جاسوسًا لإسرائيل على مصر، وليس عميلاً مزدوجًا، أو عميلاً مصريًا، كما يرى بعض المؤرخين.