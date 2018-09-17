لأول مرة.. الصندوق السيادي السعودي يقترض مليارات الدولارات

القاهرة - مصراوي:

نجح صندوق الثروة السيادي السعودي "صندوق الاستثمارات العامة" في جمع قرض بقيمة 11 مليار دولار، والذي يعد أول قرض للصندوق على الإطلاق، حسبما نقلته وكالة "بلومبيرج" اليوم الاثنين.

وقال المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان: "سعداء بإتمام إجراءات هذا القرض المجمع بالتعاون مع نخبة من أكبر البنوك العالمية، حيث تجاوز إجمالي مبلغ القرض تقديراتنا الأولية نظرا لما لمسناه من اهتمام بالغ من قبل مجموعة البنوك والمؤسسات المالية، مع التزامهم بتقديم أفضل الأسعار".

وتعد هذه الخطوة، بحسب الرميان، الأولى ضمن استراتيجية الصندوق للتمويل متوسط المدى عن طريق القروض وأدوات الدين، التي يتبعها الصندوق.

وأضاف: "نرى أنه من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك التي سنواصل التعامل معها، في إطار توسيع نشاطاتنا ومشاريعنا الاستثمارية، مما سيجعلنا أحد أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة".

وقدم بعض من أكبر المقرضين العالميين، بما في ذلك مجموعة "جولدمان ساكس" و"إتش إس بي سي" و"جي بي مورجان" القرض بفائدة تبلغ 75 نقطة أساس فوق سعر الليبور، وفقا لما نقلته بلومبيرج عن مصادر مطلعة.

ووظف الصندوق السعودي، الذي لديه استثمارات في شركتي "أوبر" و"تيسلا"، المدير الإداري السابق لبنك "أوف أمريكا" علي رضا الزيمي، وعينه العام الماضي كرئيس لقسم تمويل الشركات والخزينة.

يشار إلى أن الصندوق يجري محادثات لبيع حصته في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لشركة "أرامكو" في صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار.