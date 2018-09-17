رسالة من قبيلة الغفران القطرية إلى الأمم المتحدة

القاهرة - مصراوي:

يسلم ممثلون لقبيلة الغفران القطرية رسالة، الاثنين، إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، لفضح ممارسات الحكومة القطرية ضد أبناء القبيلة.

وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، أن "أبناء قبيلة الغفران، وبعلم من السلطات القطرية، وعلى رأسهم أمير قطر، تعرضوا إلى أسوأ جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم".

وذكرت الرسالة "الاعتلالات النفسية، والوفاة من جراء السجن والتعذيب داخل سجون المخابرات القطرية".

ويطالب ناشطون من قبيلة الغفران بممارسة ضغوط دولية على الحكومة القطرية، حتى تعيد حقوق أبناء القبيلة، وعلى رأسها إعادة جنسياتهم، بعد قرارات أصدرتها الدوحة بإسقاطها.

وكان ستة آلاف شخص من أفراد القبيلة أُسقطت عنهم الجنسية القطرية، وتعرضوا للتهجير القسري، وصودرت أموالهم وممتلكاتهم، على يد النظام القطري، من دون وجه حق، منذ عام 1996.