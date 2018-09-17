الخارجية الإيرانية: لا نفكر في الدخول في مفاوضات مع أمريكا في الظروف الراهنة

طهران - (د ب أ):

أكدت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين عدم وجود نية للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل "الظروف الراهنة."

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: القول :"إيران لا تفكر أساسا في التفاوض مع الولايات المتحدة في الظروف الراهنة".

وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المسؤول عن خلق هذه الظروف "بتسرعه في الخروج من الاتفاق النووي بصورة ساذجة وغير مسؤولة".

كانت الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، انسحبت في مايو الماضي من الاتفاق الذي جرى توقيعه في يوليو من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين القوى الدولية، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا، من جهة أخرى.

وفي المقابل، قال قاسمي إن "الاتصالات التقنية بين إيران وأوروبا مستمرة وتمضي بسرعة أكبر، وفي المسار الصحيح".

وأعرب قاسمي عن أمله في أن يتم عقد اجتماع بين وزراء خارجية إيران ودول "4+1" (التي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إنه تم اتخاذ الخطوات التمهيدية اللازمة بهذا الصدد.