مقتل 14 فردا على الأقل من قوات الأمن الأفغانية في هجمات لطالبان

كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين أن هجمات لطالبان في ثلاثة أقاليم أفغانية وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 فردا من الشرطة والجيش.

ولقى سبعة أفراد على الأقل من رجال الشرطة الأفغان حتفهم بعد أن هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش في منطقة بوشت رود بإقليم فاراه غربي البلاد صباح اليوم، وفقا لما قاله عضو مجلس الإقليم خير محمد نورزاي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال نورزاي إن اثنين على الأقل من رجال الشرطة أصيبا . وأضاف أن مسلحي طالبان استولوا على جميع المعدات بما فيها الأسلحة وأضرموا النار في نقطة التفتيش.

ولقي أربعة من رجال الشرطة وأحد قادة الشرطة أيضا حتفهم بعد أن هاجمت طالبان سلسلة من نقاط التفتيش في منطقة "قلعة نو" في إقليم بادغيس غربي البلاد أيضا مساء أمس الأحد ،حسبما قال عضو مجلس الإقليم عبد الله أفضلي .

وقال أفضلي إن ثمانية رجال شرطة آخرين أصيبوا أيضا في المعركة التي نشبت بين الشرطة والمسلحين المهاجمين في بداية مساء الأحد واستمرت حتى بعد منتصف الليل.

وقال محمد نصير نزاري ،وهو عضو آخر في مجلس إقليم بادغيس، إن ما بين ستة وسبعة من رجال الشرطة أصيبوا، وأن مكان وجود ثمانية آخرين غير معروف.

وفي إقليم ورداك وسط أفغانستان ، قتل ثلاثة جنود بعد أن هاجمت طالبان نقطة التفتيش التي يعملون بها، حسبما قال عبد الرحمن مانجال، المتحدث باسم حاكم الإقليم.

وكثف مسلحو طالبان الهجمات على المنشآت التابعة للحكومة وقوات الأمن في أنحاء أفغانستان، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين القوات.