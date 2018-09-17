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    تقرير فلسطيني: إطلاق نار إسرائيلي وتوغل شرقي قطاع غزة

    10:37 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
    تقرير فلسطيني: إطلاق نار إسرائيلي وتوغل شرقي قطاع غزة

    أرشيفية

    غزة - (د ب أ):
    أفاد تقرير فلسطيني بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار صباح اليوم الاثنين شرقي قطاع غزة. كما توغلت آليات إسرائيلية لمسافة محدودة شرقي القطاع.

    وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن القوات أطلقت النار من الأبراج العسكرية الإسرائيلية صوب أراض زراعية شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، ما اضطر المزارعين إلى ترك أراضيهم.

    وكانت الحدود الشرقية لقطاع غزة شهدت الليلة الماضية إطلاق نار صوب شبان يطلقون على أنفسهم "وحدة الإرباك الليلي"، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم على الأقل.

    في غضون ذلك، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية لمسافة محدودة ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

    وذكرت الوكالة أن جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت انطلاقا من بوابة أبو سمرة باتجاه الشرق وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في الأراضي بغطاء من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

    من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء أعمال تمشيط على امتداد السياج الأمني بمحيط غزة بعد رصد طائرة صغيرة بدون طيار.

    إطلاق نار قطاع غزة الجيش الإسرائيلي القدس المحتلة فلسطين

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