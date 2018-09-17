أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث الغسيل الكلوي فيلم الملاك مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

الدالاي لاما يجري مناقشات مع علماء في ألمانيا حول "السعادة"

10:31 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
الدالاي لاما يجري مناقشات مع علماء في ألمانيا حول "السعادة"

الزعيم الروحي لإقليم التبت الدالاي لاما

ألمانيا - (د ب أ):
ما هي السعادة؟ كيف يمكن تحقيقها؟ وهل يمكن التمسك بها ومشاركتها مع آخرين؟ هذه الأسئلة ستكون محور مناقشات الزعيم الروحي لإقليم التبت، الدالاي لاما، مع علماء وجماهير في مدينة هايدلبرج الألمانية يوم الخميس المقبل.

وبحسب بيانات المعهد الألماني-الأمريكي صاحب الدعوة، سيلتقي الدالاي لاما، المتخصصة في أبحاث الدماغ هانا مونير والباحث في الشيخوخة أندرياس كروزه وعالم الفيزياء الفلكية ماتياس بارتلمان، حيث سيجرى مناقشة الموضوع من منظور الدماغ والمكان والزمان.

ومن المقرر أن يلقي الزعيم الروحي للتبت، المعروف عنه التميز بروح الدعابة والود، محاضرة في المعهد تحمل عنوان "السعادة والمسؤولية".

وقبل زيارته لألمانيا، سيزور الدالاي لاما هولندا والسويد.

وخلال زيارته لألمانيا، سيتوقف الدالاي لاما 83 عاما في مدينة دارمشتات للقاء حائزين على جائزة نوبل للسلام، التي حصل عليها أيضا عام 1989 لمقاومته السلمية ضد الاحتلال الصيني لوطنه.

ويختتم الزعيم الروحي للتبت جولته الأوروبية بزيارة مدينة زيوريخ السويسرية.

ويسعى الدالاي لاما، الذي يعيش في منفاه بالهند منذ عام 1959، إلى توسيع الحكم الذاتي في إقليم التبت. وتسيطر الصين على التبت منذ عام 1950. وتتهم القيادة الصينية الزعيم الروحي بالسعي لاستقلال الإقليم، واحداث انقسام في الصين.

ألمانيا الدالاي لاما إقليم التبت مدينة هايدلبرج السعادة

الخبر التالى:

تقرير فلسطيني: إطلاق نار إسرائيلي وتوغل شرقي قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان