غدا.. زعيما الكوريتين يعقدان الجولة الأولى من محادثات القمة الثنائية

سول - (أ ش أ):

أعلن المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أنه تقرر عقد الجولة الأولى من القمة بين الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون عقب انتهاء مأدبة غداء بينهما غد الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي إيم جونج-سوك قوله في مؤتمر صحفي إن الرئيس مون سيغادر مطار سول في مدينة سونجنام في جنوب العاصمة صباح غد الثلاثاء.

وأضاف أنه من المنتظر أن يعقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا بعد الجولة الثانية من القمة التي ستعقد بعد غد الأربعاء، متوقعًا أن يتوصلا إلى اتفاق عسكري لمنع صراع مسلح بين الكوريتين.

ومن المتوقع أن يلعب الرئيس مون دور الوساطة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة اللتين تشهدان خلافات في وجهات النظر حول منهجية نزع السلاح النووي بعد قمتهما في سنغافورة في 12 يونيو الماضي.