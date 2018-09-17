زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب سواحل "كامتشاتكا" الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الاثنين، أن زلزالًا شدته 4.7 درجة وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل كامتشاتكا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن مسئول في الخدمة قوله: "وقع الزلزال، صباح اليوم الاثنين، وكان مركزه في مياه المحيط الهادي بالقرب من خليج كامتشاتكا على عمق 17 كيلومترا وعلى بعد 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من قرية كروتو بيريجوفو بمنطقة أوست-كامتشاتسكي، الواقع في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة".

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو تدمير في المنشآت.