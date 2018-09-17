بوتين يستقبل أرودغان في روسيا لبحث مصير "إدلب"

(مصراوي):

يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية، نطيره التركي رجب طيب إردوغان.

ويتوقع أن يعقد الرئيسان لقاء قمة للتباحث بشأن مستقبل محافظة إدلب شمال غربي سوريا، والتي تعدّ آخر معقل للمعارضة السورية، وفق موقع "العربية نت".

وبحسب الموقع، فإن لقاء أردوغان وبوتين في سوتشي، سيكون الرابع بين الرئيسين منذ مطلع العام الجاري.

وأكدت روسيا أكثر من مرة أنه يجب تطهير من أسمتهم بـ"الإرهابيين" من إدلب، في إشارة إلى مقاتلي جبهة النصرة، مؤكدة أنه من حق النظام القيام بعمليات عسكرية وضرب "المسلحين".

في المقابل، حذرت تركيا من أن أي هجوم على إدلب سيتسبب في كارثة، وبدأت بإرسال تعزيزات عسكرية نحو المحافظة السورية، على الرغم من تلميحها إلى إمكانية فصل "عناصر النصرة" عن بقية الفصائل.