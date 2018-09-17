"ملك العواصف" يهدد ملايين الصينيين جنوبي البلاد

(مصراوي):

يواصل إعصار "مانكوت" طريقة للدمار جنوبي شرق آسيا، حيث وصل إلى اليابسة في إقليم قوانجدونج أكثر أقاليم الصين كثافة سكانية، بعد أن أثار الفوضى في الفلبين وأسقط 50 قتيلًا على الأقل.

والإعصار مانكوت أو كما يسمى في الصين "ملك العواصف" هو أقوى إعصار مداري يصيب المنطقة هذا العام بما يعادل الفئة الخامسة الأقوى في أعاصير المحيط الأطلسي، وهو أقوى من أعلى سرعة مستمرة للرياح التي بلغت 150 كيلومترا في الساعة لإعصار فلورنس لدى اجتياحه لولاية نورث كارولاينا الأميركية يوم الجمعة الماضي.

ووصلت عين الإعصار مانكوت إلى مسافة مئة كيلومتر جنوبي هونج كونج لكن المستعمرة البريطانية السابقة ما زالت تعاني من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

ورفعت هونج كونج التحذير من الإعصار لأعلى مستوياته مع اقتلاع رياح عاتية للأشجار وتحطيمها للنوافذ في المباني السكنية والشركات التي تسببت هبات الرياح القوية، أيضًا في تأرجح بعضها.

وقالت إلين وونج التي تقيم في برج عال: "ظل يتأرجح لفترة طويلة، لساعتين على الأقل. شعرت بدوار".

ووصل ارتفاع الأمواج في بعض المناطق إلى 3 أمتار ونصف المتر، ما غمر طرقًا بالمياه التي دخلت أيضًا إلى الأحياء السكنية ومركز للتسوق في شرق البلاد.

وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونج كونج الدولي بسبب إلغاء الكثير من الرحلات.