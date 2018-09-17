الصين تهدد: سنرد بقسوة على الرسوم الأميركية الجديدة

(مصراوي):

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين صينيين، قولهم إن الحكومة الصينية قد ترفض المشاركة في محادثات التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر، إذا مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمًا في فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.

وبسحب موقع "سكاي نيوز" اقترحت الولايات المتحدة إجراء المحادثات، لكنها في الوقت نفسه مضت قدمًا في خططها لفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، بحسب ما نقله موقع "يكلي نيوز عربية".

وقال مسؤول صيني كبير القول إن بلاده لن تتفاوض "والبندقية موجهة إلى رأسها".

ويقترح مسؤولون آخرون يقدمون المشورة لقادة البلاد أن تفرض الصين حدودًا على بيع المكونات والإمدادات التي تحتاجها الشركات الأمريكية، مستخدمة بذلك "قيود تصدير" لتهديد سلاسل إمداداتها.

واقترح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بدء محادثات تجارية جديدة قرب 20 سبتمبر الجاري.

وشرعت الصين في مناقشة خطط الحضور، لكنها بدأت تعيد التفكير في المشاركة بسبب احتمال الإعلان عن رسوم جديدة هذا الأسبوع.