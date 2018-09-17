فيضانات "فلورانس" تضرب جنوب شرقي الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

ضربت فيضانات عارمة جنوب شرقي الولايات المتحدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، جراء الإعصار "فلورنس" الذي تراجعت قوته حاليًا إلى مستوى "منخفض استوائي"، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة على ولاية ساوث كارولينا والمنطقة بشكل أوسع.

وأكدت السلطات أن 6 أشخاص لقوا حتفهم جراء العاصفة، بينما تشير وسائل الإعلام المحلية إلى عدد أكبر لكنه غير مؤكد.