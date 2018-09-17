رغم اتهامه بالتحرش.. البيت الأبيض لن يسحب ترشيح "كافانوه" للمحكمة العليا

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسحب ترشيحه للقاضي "بريت كافانوه" لمقعد في المحكمة العليا، وفقًا لما ذكرته خدمة بلومبرج الإخبارية.

ويسعى الديمقراطيون لتأجيل تصويت مزمع هذا الأسبوع للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، بعد أن قالت امرأة إن كافانوه اعتدى عليها جنسيًا منذ عقود.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن "كريستين بلاسي فورد" 51 سنة، الباحثة في علم النفس والأستاذة بجامعة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا، هي المرأة التي وجهت الاتهام لكافانوه الأسبوع الماضي .

ونقلت الصحيفة وصف فورد التفصيلي عن الحادث، وقالت أيضًا إنها قرأت ملاحظات جلسة علاج نفسي في عام 2013 وصفت فيها فورد ما تعرضت له بأنه "محاولة اغتصاب".