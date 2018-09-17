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الشرطة البريطانية تنفي وجود أثر لغاز "نوفيتشوك" في حادث تسمم سالزبري

02:44 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
الشرطة البريطانية تنفي وجود أثر لغاز "نوفيتشوك" في حادث تسمم سالزبري

ارشيفية

لندن - (د ب أ):

استُبعدت الشرطة البريطانية، أن يكون غاز الأعصاب "نوفيتشوك" السبب وراء "حادث طبي" وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة سالزبري، المدينة البريطانية التي شهدت سلسلة من حالات التسمم هذا العام ربطتها السلطات الإنجليزية بروسيا.

وجاء في بيان صدر عن شرطة ويلتشير مساء أمس الأحد: "يمكننا الآن أن نؤكد أنه لا يوجد ما يشير إلى أن غاز نوفيتشوك هو المادة المتسببة، وفي هذه المرحلة، لم يتضح بعد ما إذا كان هناك جريمة قد ارتكبت، ولا تزال التحقيقات مستمرة".

ويقبع الشخصان المصابان بالتسمم من مطعم في سالزبري، في أحد المستشفيات تحت الملاحظة.

وقالت الشرطة إنها رفعت حالة التحذير القصوى التي أعلنتها عقب ورود تقارير أولية حيال مرض الشخصين.

الشرطة البريطانية حادث تسمم سالزبري غاز نوفيتشوك

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