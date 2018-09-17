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حالة إصابة بالكوليرا في جنوب السعودية.. واشتباه في 3 آخرين

02:42 ص الإثنين 17 سبتمبر 2018
حالة إصابة بالكوليرا في جنوب السعودية.. واشتباه في 3 آخرين

وباء الكوليرا

مصراوي - (رويترز):

نقل التلفزيون السعودي عن مسؤول بوزارة الصحة بالمملكة، أمس الأحد، تأكيده وجود حالة إصابة بالكوليرا والاشتباه في 3 حالات أخرى، بمنطقة تقع على الحدود مع اليمن.

وأفاد التقرير بأن هؤلاء الأشخاص الذين لم يذكر عنهم سوى أنهم غير سعوديين، يتلقون الرعاية في مستشفى الموسم العام في منطقة جازان، التي تبعد 1000 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة الرياض.

ولم يتضح إن كانت لبؤرة المرض علاقة باليمن أو بموسم الحج الشهر الماضي، حيث توافد نحو مليوني شخص على السعودية من الخارج سنويًا.

الكوليرا السعودية وزارة الصحة السعودية

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