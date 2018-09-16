بعد فصلها لإهانة موكب ترامب.. سائقة الدراجة الهوائية تترشح لانتخابات محلية

كتب - محمد عطايا:

أعلنت سائقة الدراجة الهوائية، جولي بريسكمان، التي عرفت بـ"إهانة موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" الخريف الماضي، نيتها الترشح لنيل عضوية بمجلس مقاطعة لودون للمشرفين في 2019.

وتعرضت المرأة للفصل من عملها، بسبب قيامها بـ"إشارة بذيئة"، عندما رفعت إصبعها الأوسط نحو موكب الرئيس الأمريكي أثناء مرورها بدراجتها بجانبه.

وكتبت بريسكمان على صفحتها بـ"تويتر": "يمكن أن يعرفني الناس بالمرأة التي طردت من عملها بسبب إهانة موكب الرئيس ترامب"، مضيفة: "بالرغم من ذلك أسعى حاليًا للترشح لنيل عضوية بمجلس مقاطعة لودون للمشرفين عن منطقة الجونكاين".

أضافت في تصريحت لـ"واشنطن بوست"، أنها لم تكن تنوي الترشح حتى شهر أكتوبر الماضي، عندما تم إرغامها على ترك وظيفتها الحكومية.

وتابعت: "لدينا الحق في التظاهر السلمي، والنقد، والتعبير عن رأيك تجاه إدارة الولايات المتحدة"، مضيفة: "استقبلت عدد من الرسائل من المحللين يعبرون عن استيائهم من إهانة موكب ترامب".

وخلال تنزه سائقة الدراجة شمال فيرجينيا، أكتوبر الماضي، تمكن مصور كان مرافقًا لترامب، من التقاط الإشارة البذيئة التي قامت بها جولي بريسكمان، في منطقة سترلينج، أثناء مغادرة الرئيس ملعب الجولف.

وتم تداول الصورة، التي تظهر بها بريسكمان أثناء قيامها بالإشارة البذيئة على الإنترنت، بعد أن تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ثم استخدمت بريسكمان، التي تعمل محللة تسويق، الصورة المثيرة للجدل كصورة شخصية لها على موقعي فيسبوك وتويتر، وأخطرت الشركة التي تعمل بها ، وهي "أكيما إل إل سي"، المعنية بالإشراف على العقود الحكومية بشأن ما تم تداوله على الإنترنت.

من جانبها، فصلت الشركة بريسكمان وهي أم لاثنين من الأبناء، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، حيث قالت: "إن بريسكمان، انتهكت سياسات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الممكن أن تضر بسمعة الشركة المهنية".

من ناحية أخرى، قالت بريسكمان أنها أخبرت الشركة بأن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتضمن اسم الشركة التي تعمل فيها، كما أن الواقعة لم تكن أثناء مواعيد العمل.

يشار إلى أن فرجينيا لديها قوانين عمل تسمح لشركات القطاع الخاص، بفصل الموظفين لأي سبب من الأسباب.