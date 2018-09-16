زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا "لوبان" متفائلة بنتائج حزبها في استطلاعات الرأي

باريس - (د ب أ):

أعربت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان ،عن ثقتها في حزبها "التحالف الوطني" ، اليوم الأحد، بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي أن الحزب يحظى بتأييد 21 في المئة من الناخبين قبل الانتخابات الأوروبية.

وقالت لوبان، مستشهدة بتلك الأرقام، إن التحالف الوطني - الجبهة الوطنية سابقا - يقترب من نتائج الرئيس إيمانويل ماكرون وحزبه الحاكم (الجمهورية إلى الأمام).

وحدد معهد استطلاعات الرأي (أودوكسا) نسبة دعم حزب ماكرون عند 5ر21% قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في أيار/مايو 2019 ، والتي من المقرر أن تكون أول اختبار رئيسي للرئيس الفرنسي منذ انتخابه في عام 2016.

وكتبت لوبان على تويتر: "إن كفاح الأمم ضد الاتحاد الأوروبي هو كفاح من أجل الاستقلال".

ويأتي تفاؤلها ،على الرغم من أن تمويل حزبها اليميني المتطرف الفرنسي يتأثر بمصادرة مليوني يورو (3ر2 مليون دولار) من أموال الدولة.

وتم تغريم كل من لوبان والحزب بعد أن وجدت محكمة في الاتحاد الأوروبي أن لوبان طلبت رواتب من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون بالفعل لصالح الحزب.

ومنذ ذلك الحين دعا الحزب مؤيديه إلى التبرع بأموال لمنع إفلاس محتمل.