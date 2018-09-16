مخاوف من وفاة العشرات جراء ضرب إعصار مانجخوت للفلبين والصين

مانيلا، بكين - (د ب أ):

قال مسؤولون ،اليوم الأحد، إنه يخشى وفاة حوالي مئة شخص في الفلبين نتيجة للرياح الشديدة والأمطار الغزيرة والفيضانات، التي أحدثها اعصار مانجخوت، من بينهم ما لا يقل عن 40 شخصا دفنوا في انهيار أرضى.

وقال ، فيكتوريو بالانجدان ، رئيس بلدية إتوجون، إنه يعتقد أن ما بين 40 و50 شخصا كانوا داخل ملجأ لم يعد أثر في انهيار أرضي بموقع تعدين في البلدة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمالي مانيلا.

وقال إن 32 شخصا آخر توفوا في حوادث منفصلة في الإقليم.

وقال بالانجدان: "لا أستطيع أن أقبل هذا، لكن يبدو أن الإصابات هنا سترتفع إلى 100 حالة على الأقل".

وقالت وسائل إعلام رسمية صينية إن الإعصار قد أصاب هونج كونج بالشلل، ما أجبر 4ر2 مليون شخص على الفرار ومئات الرحلات الجوية التي سيتم إلغاؤها.

واكدت الحكومة الفلبينية وفاة 28 حالة في انهيارات أرضية، وحوادث أخرى في مناطق خارج إتوجون عندما اجتاح مانجخوت المنطقة لحوالى 20 ساعة يوم السبت.

وقال بالانجدان إن المنطقة التي يقع فيها البيت الخشبي هي منطقة "خطرة" لوجود نفق كبير محفور من قبل شركة خاصة منذ عقود.

وارجع رئيس البلدية الانهيارات الأرضية التي ضربت البلدة، التي تضم نحو 60 ألف شخص،إلى عمليات التعدين هناك.

وقال: "لا ينبغي ألا تتم عمليات تعدين أخرى في هذه البلدية".

كما تضررت الصين بشدة جراء مانجخوت، الذي يعتبر أسوأ إعصار تتعرض له خلال العام.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية الصينية أن ما لا يقل عن شخصين قتلا في ظروف طقس قاسية على طول الساحل الجنوبي للصين.

ورحل مانجخوت الفلبين مساء أمس لسبت بعد أن ضرب منطقة لوزون بشمال البلاد، وتسبب في سقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية.

وأدى الإعصار ، وهو الأقوى الذي ضرب الفلبين حتى الآن هذا العام ، إلى حدوث فيضانات وأدى إلى انقطاع الكهرباء في سبع مقاطعات، ما أثر على أكثر من أربعة ملايين شخص.

وتتعرض الفلبين للأعاصير بمعدل 20 إعصار كل عام، ما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وغيرها من الحوادث.

وكان أحد أقوى الأعاصير في التاريخ الحديث هو إعصار هايان الذي ضرب البلاد في تشرين ثان/ نوفمبر عام 2013 ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6300 شخص وتشريد أكثر من 4 ملايين شخص.

كانت قوة إعصار مانجخوت قد بدأت في التراجع بعدما وصل إلى اليابسة في الصين ورحل عن هونج كونج بعدما تسبب في إغلاق الطرق، وتضرر المباني، في حين غطت المناطق المنخفضة الفيضانات.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، تم نقل أكثر من 45ر2 مليون شخص وإعادة أكثر من 48 ألف قارب صيد إلى الموانئ بمقاطعة جوانجدونج الصينية اعتبارا من الساعة 5 مساء من اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، عندما وصل مانجخوت لليابسة.

ذكر التليفزيون المركزي الصيني أن سفينة ذات حمولة تبلغ 40 ألف طن وعلى متنها 73 شخصا قد خرجت عن مرساها في ميناء هويتشو صباح اليوم.

وكان مركز مانجخوت على بعد حوالى 280 كيلومترا غربى هونج كونج حتى الساعة التاسعة مساء.

وقال مرصد هونج كونج إن من المتوقع أن تضعف الإعصار تدريجيا ليصبح عاصفة مدارية. وخفضت هونج كونج درجة الإعصار إلى رقم 8 والتي ستبقى سارية "لفترة من الوقت".