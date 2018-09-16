الأردن والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

عمان - أ ش أ

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، اليوم الأحد، مع قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية اللواء ويمان هوارد، والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق الركن فريحات لقائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية اللواء ويمان هوارد، والوفد المرافق له، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.