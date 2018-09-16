العبادي يأمر بنشر حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية

كتب – محمد عطايا:

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي اليوم الأحد، بنشر قوات حرس الحدود، على طول خط الحدود العراقية التركية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، تحييده في شمال العراق، "إرهابيًا" ينتمي لمنظمة "بي كا كا"، مدرج على "القائمة البرتقالية" في أنقرة.

وأضاف بيان لرئاسة هيئة الأركان التركية، أنه تم تنفيذ عملية جوية ضد مخابئ المنظمة الإرهابية في منطقة افاشين باسيان شمالي العراق، أمس الأول.

وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم بالقاهرة الأربعاء الماضي، على قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فورًا دون قيد أو شرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومى العربي، وقد تحفظت قطر على القرار بكامل فقراته.