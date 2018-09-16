الحوثيون يؤكدون دعمهم للمساعي الحميدة نحو السلام والتسوية السياسية

صنعاء - (د ب أ):

أكد هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، اليوم الأحد، دعم قيادته السياسية لكافة الجهود والمساعي الحميدة نحو السلام العادل للشعب اليمني وصولاً إلى تسوية سياسية.

وقال شرف خلال لقاءه بالمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في صنعاء، "إذا كانت دول تحالف العدوان (التحالف العربي) وحكومة الرئيس المنتهية ولايته، في إشارة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، جادين في إجراءات بناء الثقة فيجب عليهم وبشكل فوري إطلاق مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع المحافظات دون تمييز كونها تصرف حالياً بعائدات تصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والدولية".

وأكد شرف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين "على أهمية إضطلاع الأمم المتحدة، بما في ذلك المبعوث الخاص بدورها بالضغط على دول تحالف العدوان والمرتزقة بأهمية الالتزام بقواعد الاشتباك المتعارف عليها في الحروب وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ووقف استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة من منازل ومزارع ومصانع وورش وقوارب صيد وثرة حيوانية وغيرها".

وأوضح، أن التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء جسر جوي طبي بين جماعته والأمم المتحدة "ليس إلا حلاً جزئي لذوي الحالات الحرجة المستعصية ولا تشكل إلا نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الحالات المرضية التي بحاجة لتلقي العلاج في الخارج".

وقال "إعادة فتح مطار صنعاء حق سيادي إنساني للجمهورية اليمنية وسيتم عاجلاً أو أجلاً".

من جانبه قدم المبعوث الأممي ملخصاً عن مشاوراته التي عقدها مع وفد الحكومة الشرعية.

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه لا يزال يؤمن بإمكانية استمرار العمل من أجل الوصول إلى تسوية وبناء الثقة، معبراً "عن أسفه لعدم تمكن الوفد الوطني (وفد الحوثيين) من مغادرة صنعاء".

وفي وقت سابق اليوم وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء في محاولة لاقناع الحوثيين بالعودة إلى مشاورات السلام، بعد تعثر انطلاقها مطلع الشهر الجاري في جنيف.