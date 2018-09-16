شكري يستقبل أمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية

القاهرة - (د ب أ):

استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم الأحد، أمين عام منظمة مجموعة الدول الثماني النامية كوجعفر كوشاري، وتناول اللقاء سبل الدفع بأطر التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة في شتى المجالات فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن شكري هنأ في كوشاري بتوليه منصب أمين عام المنظمة بدءاً من العام الجاري، معرباً عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق، وتطلعه للعمل سوياً من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالمنظمة خلال الفترة المقبلة بما يلبي الاحتياجات التنموية لشعوب تلك الدول.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد على حرص مصر على دعم كافة الجهود الرامية لتطوير آليات العمل بالمنظمة وأنشطتها التنموية في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن مصر تعد أول دولة قامت بالتصديق على ميثاق التعاون الاقتصادي للمنظمة في نوفمبر 2013، فضلاً عن استضافتها للعديد من الاجتماعات الوزارية للمنظمة، وآخرها الاجتماع الوزاري الخامس للدول أعضاء المنظمة في مجال الصناعة في مايو 2016.

وتم خلال اللقاء بحث أهم القضايا المطروحة في المنظمة تمهيداً لتولي مصر رئاستها في عام 2021، وفي مقدمتها تطوير آلية اتخاذ القرار، وكيفية التغلب على كافة المعوقات لتفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء، فضلاً عن إنشاء جامعة لتعزيز التبادل العلمي والبحثي بين الأعضاء بالمنظمة، وتطوير التعاون بين دول المنظمة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يراعي المتطلبات التنموية للدول الأعضاء ويستجيب لتطلعات شعوبها في تحقيق الرخاء والتنمية.

يذكر أن منظمة مجموعة الدول الثماني النامية يشكل سكانها ما يقرب من مليار نسمة أي حوالي 14 بالمئة من سكان العالم، وبإجمالي ناتج محلي يقدر بنحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتضم المنظمة ثماني دول إسلامية هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبنجلاديش.