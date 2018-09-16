المشتبه بهما في قضية سكريبال أقاما حفلة جنس جماعي قبل تنفيذ محاولة الاغتيال

كتب – محمد عطايا:

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الروسيين المتهمين بتسميم الجاسوس سيرخي سكريبال بغاز الأعصاب، أقاما حفلة جنس جماعية، قبل ساعات من تنفيذ محاولة الاغتيال.

واعتمدت الصحيفة البريطانية على شهادات نزلاء الفندق بأن رائحة مخدر القنب (الحشيش)، تصاعدت خارج الغرفة المزدوجة التي مكث بها المتهمين روسلان بوشيروف، وأليكساندرو بيتروف.

كما قدم النزلاء شكوى إلى مدير الفندق بسبب تهريب الروسيين عاهرة إلى غرفتهما، ما تسبب في إصدار أصوات عالية خارج الغرفة.

في الخامس من سبتمبر الجاري، أعلنت السلطات البريطانية تمكنها من التوصل إلى هوية اثنين من المتورطين في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة "سالزبوري" الإنجليزية، في مارس الماضي.

وقالت السلطات إن المتهمين هما أليكساندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، حيث أصدرت مذكرة توقيف أوروبية لاعتقال المطلوبين.

ويبدو أن الوثائق التي حصل عليها عدد من الصحفيين الاستقصائيين، قدمت أول دليل على وجود روابط بين المشتبه بهم في الهجوم والحكومة الروسية، وفقًا لما نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويحمل جواز سفر بيتروف، شعار "سري للغاية" ورقم هاتف مرتبط بوزارة الدفاع الروسية، ويزعم المحققون البريطانيون أن "بيتروف" و"بوشيروف" من عملاء المخابرات العسكرية الروسية.

وكان سكريبال وابنته تعرضا لمحاولة اغتيال في مارس الماضي، في مدينة "سالزبوري"، باستخدام غاز أعصاب سام من نوع "نوفيتشوك" الذي طورته روسيا.