تمديد انتخابات الإدارة المحلية بسوريا حتى منتصف الليل

دمشق - (د ب أ):

أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا تمديد فترة انتخابات الإدارة المحلية إلى منتصف الليل وفوز قائمة الوحدة الوطنية في محافظتي الرقة والحسكة التي تسيطر على أغلبهما قوات سورية الديمقراطية "قسد" بالتزكية.

وقالت اللجنة العليا في بيان لها اليوم الأحد "نظرًا للإقبال الشديد على مراكز الاقتراع في انتخابات مجالس الإدارة المحلية.. اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات تعلن تمديد فترة الانتخاب حتى الساعة 12 ليلا /بالتوقيت المحلي".

وبدأت انتخابات مجالس الادارة المحلية الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وفي محافظة حماة أعلن المستشار خليل العيسى رئيس اللجنة القضائية الفرعية في محافظة الرقة التي تتخذ من محافظة حماة مقراً لها بسبب سيطرة قوات سورية الديمقراطية على مدينة الرقة فوز القائمة الوطنية لمرشحي الادارة المحلية بالرقة بالتزكية".

وكان مصدر مسؤول في محافظة الحسكة التي تسيطر على اغلبها قوات قسد اعلن ايضاً عن فوز قائمة الوحدة الوطنية بالتزكية عدا بلدتين في ريف منطقة القامشلي أصرتا على اجراء انتخابات.