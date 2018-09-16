برلماني جزائري: ضعف بعض الأنظمة العربية ساعد على انتشار الإرهاب

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

قال على مرابط، رئيس الوفد البرلماني الجزائري، المشارك في ندوة البرلمان العربي، إن "هشاشة بعض الأنظمة السياسية العربية

كانت سببا رئيسيا في انتشار الإرهاب، وجعل الدول العربية مطمع للإرهابيين، بخلاف قوة الأنظمة العربية فى فترات ماضية، مثل فترة عهد رئاسة جمال عبد الناصر لمصر".

جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد، خلال جلسة محاربة أفكار التطرّف من خلال التعليم والثقافة وسيادة القانون، ضمن فعاليات

اليوم الثاني للندوة التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي حول الوضع العربي الراهن، وذلك بمقر مجلس النواب المصري.

وأضاف مرابط: "الجزائر كانت من أوائل الدول التي اكتوت بنار الإرهاب، وعملت على مواجهته بشكل سلمى، وليس بالأفكار الأمنية

التى تعقد الأمور"، مشيرا إلى أن المجتمع الجزائري وصل لمرحلة الأخ يقاتل أخيه، والأسرة تفككت بسبب الأفكار المتطرفة، ومن ثم كانت الرؤية بضرورة التدخل الحكومي من قبل رئيس الدولة، والعمل على تقديم رؤى وأفكار مختلفة من شأنها مواجهة العنف بالأفكار.

ولفت إلى أن الإرهاب يتمركز فى بيئات الإقصاء والتهميش التى تولد بطبيعتها الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن هشاشة الأنظمة

السياسية فى الدول العربية، ساعدت أيضا على انتشار الإرهاب والترويج لمثل هذه الأفكار المتشددة، حيث أتاحت هذه الأنظمة التواجد لهم والفوز فى الانتخابات، والمشاركة فى الحياة السياسية، مما نتج عن وجودهم تيارات متشددة عملت على نشر الإرهاب والتطرف.