سفير فلسطين في واشنطن: أمريكا ألغت تأشيراتنا وطالبتنا بمغادرة البلاد

القاهرة - (مصراوي):

قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، لوسائل إعلام فلسطينية، إن السلطات الأمريكية أغلقت حسابات البنوك وألغت تأشيرات الإقامة لعائلته -زوجته وأبنائه- وطالبتهم بمغادرة أمريكا فورًا، رغم أن التأشيرات مستمرة حتى عام 2022.

وأضاف أنه وبعد هذه الإجراءات اصبح مكوث عائلته في أمريكا غير مرغوب فيه، وهم في طريقهم الآن إلى رام الله.

واعتبر زملط هذه الإجراءات بأنها جزء من الهجمة على القيادة الفلسطينية على إثر موقفها الرافض لصفقة القرن، وهو انتقام من القيادة ومنه، لاسترضاء إسرائيل.

واتهم الاحتلال الإسرائيلي بأنه شريكًا في هذه الخطوات التي تقوم فيها الإدارة الأمريكية بشكل هستيري ومتتالي.